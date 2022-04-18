الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: حرق متطرفين للمصحف «عنصرية مقيتة»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حرق متطرفين للمصحف عنصرية مقيتة تجرح مشاعر جميع المسلمين وتؤجج مشاعر الكراهية وتضر بدعوات العيش المشترك والسلام الإنساني والعالمي.

وأضاف وزير الأوقاف في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب على الجميع تجريم ازدراء الأديان وعدم الكيل في ذلك بمكيالين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ‏الأقصى قبلة المسلمين الأولى ثالث الحرمين وأولى القبلتين لا يجوز تقسيمه لا زمانا ولا مكانا ولا يملك أحد القول بذلك أو السماح به، ويجب على كل المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في الحفاظ على وضعه الإسلامي دفعا لتأجيج حروب وصراعات دينية وصدامات بشرية لا تنتهي.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتطرفين المصحف حرق المصحف شاعر جميع المسلمين

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