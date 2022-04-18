كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

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*بقلم :حسين دعسة *



في مثل هذا الوقت يجتمع المؤمنون لحضور قداس عيد الفصح الكاثوليكية، المصادف يوم الأحد، قداس يلتقي فيه البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان ، الأحد ، 17 أبريل 2022.

اتسم القدس بالتوتر، هناك يهود تلمود، يعيثون فسلدا في بلاد السلام فلسطين والقدس وبيت لحم، بالنسبة للعديد من المسيحيين ، فإن عطلة نهاية الأسبوع هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي يجتمعون فيها شخصيًا للاحتفال بعيد الفصح الأحد.

.. لكنهم ادركوا ان منع كورونا كوفيد-19، أرق شوكة من الاعتداءات الصهيونية على أماكن العبادة قي القدس وكنيسة القيامة او مدينة الفاتيكان،

**البابا والقدس.

في أكثر أيام المسيحية بهجة ،-افتراضيا- وجه البابا فرانسيس نداءًا حزينًا بمناسبة عيد الفصح من أجل السلام.

قال فرانسيس ، متحدثًا من الشرفة المركزية في ساحة القديس بطرس: ".

البابا فرانسيس، واسع الانتباه أيضًا إلى حروب أخرى في الخطاب المعروف باسمه اللاتيني "Urbi et Orbi" - إلى المدينة وإلى العالم.

قال فرانسيس: "أتمنى أن يجعلنا الصراع في أوروبا أكثر قلقًا بشأن حالات الصراع الأخرى والمعاناة والحزن ، المواقف التي تؤثر على العديد من مناطق عالمنا ، مواقف لا يمكننا التغاضي عنها ولا نريد نسيانها".

.. كانت القدس وبيت لحم، منارة الفصح، وعنوان الإسلام في المد النورانية، داخل المسجد الاقص&، والحرم القدسي..

جاءة انتباه القدس، بعد يومين من الاشتباك بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس ، صلى فرنسيس من أجل "أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة ، جنبًا إلى جنب مع الحجاج ، جمال السلام والعيش في أخوة والوصول إلى الأماكن المقدسة" في احترام متبادل .

**الحركة الإسلامية.. وحزب التجمع و الانسحاب من التحالف.

نقل في الإعلام العبري الصهيوني، ان مسؤولا كبيرا افعلوا ذلك من أجل الأقصى، يقصد بذلك ضرب تحالف بينيت وحكمته التي يبدو أنها جادة، تتصيد شرارة الحرب.

الشيخ محمد سلامة حسن يوج دان الاقتحامات الصهيونية و الاشتباكات العنيف التي رافقتها في الحرم القدسي، فيما . أفاد تقرير تلفزيوني أن زعيم الحزب يواجه "ضغوطا شديدة" لسحب الدعم عن حكومة المأزوم بينيت.

**المقاومة فرحة



بعد مساء امس، وطوال الليل إلى الفجر، حمل فلسطينيونالاعلتم والروايات واابافطات ضد حكومة وتطرف بينيت.

في ذات الوقت، بدت الرئاسة الفلسطينية، اكثر قربا من الشعب الثاىرفقال الرئيس محمود عباس،: استباحة المسجد الأقصى محاولة لتقسيم، في إشارات وصفها الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان استباحة مئات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى، بحماية سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وحث ابو ردينة أبناء الشعب الفلسطيني على شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال في بيان اليوم الاحد، إن تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه مرفوضة تماما، محذرا من خطورة ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، حيث أغلقت أبواب المسجد أمام المصلين في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحات الحرم القدسي الشريف.

**الشرعية الدولية قررت مع اليونسكو.

ما جرى في باحات بوابات الأقصى، حالة تطرف لن يقبل به الفلسطينيون مهما كان الثمن، ان الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، مشددا على أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته.

عمليا، ووسط أزمة الحوادث العنيف والتهديدات، تتالى الإشارات نحو سياسة الإدارة الأميركية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس **الوضع القائم في الأقصى

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الا دنية الهاشمية، حذرت من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

يأتي ذلك في ظل شتت عربي إسلامي، لا يواكب ويلان الحدث، عبر دبلوماسية باردة، فالحديث عن (ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات) كليسة تتجدد مع أي اعتدال، أو اعتداء.! °

** نداء الملك الوصي عبدالله الثاني

الخارجية الأردنية قالت ونبهت العالم، أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

جاد ذلك في ذات الوقت، عندما اجتمع ملك الأردن، عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع الرئيس بشر الخصاونة وأيمن الصفدي ومدير المخابرات ومدير مكتبة، بهدف إيجاد دبلوماسية وحراك أردني يعالج التصعيد:

نجح الملك.. وندائ تفعيل الدبلوماسية والحراك الرسمي مع العالم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، صرخة، جاء برغم ما بدا من معالم التعب والغضب، وتلك الحرقة والقهر مع الحرص الملكي الهاشمي، للوصي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي ما زال تحت مرحلة التعافي جراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح.

الملك الوسي ، سليل الهاشميين الرجال الرجال، يرى في وضع المسجد الأقصى، مأساة، داعيا إلى إنهاء اللعبة اليهودية القيمة التي، ليس لها من هدف الا تهويد القدس والمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

نبرة الملك، كما يعهدها الشعب الأردن، قوية حازمة، يلقاها الأردنيين والعالم العربي والإسلامي والدولي، عدا عن الأممي المرتبط بمؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.

يريد الملك، ان تعرف إسرائيل المحتلة للأراضي الفلسطينية، إن عليهم "احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم"، وهو البادي في المواثيق والاتفاقيات ، والقرارات الدولية والعربية والعالمية.

.. والسؤال الذي يحدد ماذا يريد الملك الوصي الهاشمي؟.

**اولا:

توجيهات الملك، خصت الحكومة، والأجهزة التنفيذية دولة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة،ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،والأجهزة الأمنية والمخابرات ،مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان،بما يمثله الديوان الملكي الهاشمي من مركزية في حراك الملك مع العالم.

**ثانيا

:على الحكومة ومؤسسات الدولة الأردنية، الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك، وضمان عودة الأوضاع في القدس والحرم القدسي كما هي سابقا.

**ثالثا:

على الحكومة دورها في تنشيط الدبلوماسية الأردنية المعهود، مع بذل الجهود السريعة، الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر، مع دول العالم والمنطقة والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

**رابعا:

ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

**خامسا:

الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين

المحددات الملكية، خارطة طريق، سريعة، أولوياتها اليوم وليس غدا، ان تتحرك الأردن، بالتوازي مع الرؤية الملكية الهاشمية، لتبيان وضع القدس، والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس العربية، وتفعيل الدبلوماسية والمبادرات الأردنية والاممية، في سبيل تعريف المجتمع الدولي والعالم، بالممارسات الصهيونية للدولة اليهودية، التي اخلت بكل قرارات واتفاقيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقانونية والإنسانية.

هي ذات الرؤية الهاشمية، تنطلق من فكر وإصرار وقوة قائد اعلى، يعي ان المملكة الأردنية الهاشمية نفذ صبرها، وعلى دولة الاحتلال، ان تتراجع عن اقتحامات حا وتصيدها لافتعال حرب وازمات عنيفة، مدمرة.

الملك، بقوة عزيمته وإرادة يؤكد أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

.. الأردن، وتاج المملكة عزوتها الملك عبدالله الثاني، ومن على سرير العافية، يتأهل بعد عملية جراحية في ألمانيا، إلا أن القدس بين عينيه، تؤرق صفو الهاشمي النبيل، مثلما باتت ممارسات إسرائيل المحتلة قمعية، لا تحتكم للقانون الدولي والسلم وتبحث عن تهويد وتشريد أهالي القدس والضفة الغربية، دون رادع من قانون او قرارات اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من اسي العالم المحضر، هي دولة تبحث عن نزاعات وحروب، وشهوة الدم.

، من جهته خطيب المسجد الأقصى دعا الدول العربية والإسلامية للتحرك لحماية المسجد الأقصى

قائلا متحسرا: يفترض من الدول العربية والإسلامية ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي والحكومي لحماية المسجد بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصرة، بحسب خطيب الأقصى، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك لتسهيل الأمور للمتطرفين اليهود حيث أخرجوا صباح اليوم النساء من قبة الصخرة وأفرغوا الساحة من المصلين من باب المجلس.

"الدفعة الأولى من المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى ولا ندري ما سيحصل بعد (...) التخوف الآن من موضوع القرابين (...) اقتحام الدفعة الأولى حصل عند الساعة 7:55 صباح الأحد " وفق صبري

وتابع صبري: "لم نلمس أي تحرك فعال وإنما نسمع الإدانة والاستنكار وهذا الأمر لم يعد فعالا ومؤثرا ورادعا ويجب التحرك بشكل حقيقي لحماية المسجد الأقصى

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مظاهرة المقاومة في غزة.

ما أعلن عن أن تجمعات المقاومة في غزة، أطلقت ، فجر اليوم الأحد، رشقات من الصواريخ التجريبية باتجاه بحر غزة.

وأشارت تقارير صحفية أن أكثر من 10 صواريخ أطلقت صوب البحر، وذلك في إطار الإعداد لأي عدوان جديد.



وتزامن إطلاق الصواريخ التجريبية اليوم مع تفجر الأحداث بالمسجد الأقصى المبارك حيث منعت شرطة الاحتلال دخول المصلين لاداء صلاة الفجر، كما ودفعت بقوات عسكرية إضافية لحماية المستوطنين المتوقع اقتحامهم للأقصى. .

وترجح بعض المصادر الفلسطينية أن إقدام المقاومة على إطلاق هذه الدفعة الصاروخية الكبيرة، تأتي في سياق إرسال تحذيرات شديدة اللهجة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا الاحتلال، فعليا، يريد تصييد اي بواد حرب تأتي من اي طرف، وكأن القوات المعتدى على الأقصى، تفتعل على ضوء الأحداث في القدس والضفة الغربية المحتل تين، حربا من نوع وذات حرب نيسان/أيار 2021.

نفذ عملية الاقتحام للمسجد الاقصى مستوطنون واعضاء الكنيست وحاخامات، بعد محاصرة كل البوابات وحجز الشبان والفتيات في سطح قبة الصخرة.

ومنذ ‏اللحظات الأولى لعملية الاقتحام، قامت قوات الاحتلال بقمع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في باحات الأقصى‬⁩، وذلك بهدف إبعادهم عن مسار المقتحمين وإخراجهم من ساحات الأقصى هم الشباب، المرابط المعركف، داخل بوابات الحرم

**قمر القدس بلون الدم.. وقمر الكون وردي.

.. من مفارقات حديث الفلسطينيين، ان الأفلام تقول انه ستكون السماء، على موعد مع ظهور( القمر الوردي،) حيث يمكن لعشاق الفلك في العالم والأردن مصر، وبعض أطراف لبنان وسوريا، الاستمتاع بمشاهدتهاه.

آه ياقمر الأقصى ،

يا قمر القدس،

.. برغم لون الدم

والقهر، ومفاتن الموت والدماد، سيكون القمر الليلة أكثر إشراق فوق القدس، لكنة لن يكون و ديا..

.. وسوف يستمر كاملا حتى ساعات صباح يوم غداالاثنين ، ويعتبر، يقول الفلكي المقيد في سجون الاحتلال الصهيوني، الذي ترك رعاع العالم بزي القرابين، يلوث ن سماء القدس بلون الدم، ولن يتاح أفضل وقت لرؤية القمر الوردي بعد طلوع القمر بفترة وجيزة، أو في وقت لاحق في المساء عندما يرتفع قليلا فوق الأفق.

أي أفق لقمر القدس

فقد اعدت دولة الاحتلال وجيشها منظومة اعتراض بواسطة الليزر اختراقاً مهماً، عالمياً، وفي المستقبل غير البعيد سيغير الدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضمناً سيحدث للعدو في كل الجبهات الكثير من أوجاع الرأس.

بين اقتحام وأخر، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وضع، مهددا، مجن نا، حائرا، سلسلة التجارب التي أنهتها مؤخراً شركة رفائيل (بمشاركة وزارة الدفاع) أثبتت قدرة المنظومة التي طورت للتصدي بنجاح لسيناريوهات مختلفة ولجملة أهداف – صواريخ، وقذائف هاون، وصواريخ مضادة للدروع وعدة أنواع من الطائرات المُسيرة. “للمرة الأولى، تعترض منظومة ليزر شديدة القوة، بتطوير أزرق أبيض، أهدافاً من بعيد”،.. وهذا ما أراد أعلانه وزير الدفاع بني غانتس. “سنفعل كل شيء كي تصبح المنظومة عملياتية في أقرب وقت ممكن، وتتيح مظلة دفاعية ناجعة، رخيصة وحديثة، تنقذ حياة الإنسان وتسمح بمجال مناورة واسع في الهجوم تجاه أعدائنا”.

**إسرائيل الصهيونية تعترف.

منذ اقتحامات الأقصى، وجهاز الأمن الصهيوني، يتحالف مع عبدة التلمود، ويفاخ. ب استخدام الليزر كـ “محطم للتعادل”، لأنه يمنح إسرائيل حماية شبه تامة من تهديد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية، وضمناً تحويل استثمار العدو فيها إلى استثمار شبه زائد لا جدوى منه. اليوم تتعرض إسرائيل لتهديد أكثر من 100 ألف صاروخ ومقذوفة صاروخية من لبنان، ونحو 15 ألفاً من غزة، وكذا من العراق وسوريا واليمن، ومن إيران التي هي المحرك من خلف نشر واسع للصواريخ والمقذوفات الصاروخية والطائرات المُسيرة في المنطقة و الشرق الأوسط.

.. كل ذلك، والعاصَة الأميركية، واشنطن وإدارة الرىيس بايدن، تتشاور بعمق، و“قلقة بشدة” من الصدامات والاقتحامات في المسجد الأقصى و القدس وتدعو إلى ضبط النفس.

.. علينا أن نضبط النفس قبل تدخل الناتو.



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*حسين دعسة، مدير تحرير في جريدة الرأي الأردنية