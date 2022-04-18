الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في إندونيسيا، أعلنت فرق العمل المعنية بكوفيد-19، تسجيل 607 حالات إصابة و22 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 6 ملايين و39 ألفا و873 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 155 ألفا و866 وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1895 حالة إصابة و29 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 ملايين و206 آلاف و959 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و829 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 195 حالة إصابة و5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و683 ألفا و42 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و969 وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 1497 حالة إصابة و12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ملايين و949 ألفا و407 إصابات، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و997 وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و49 إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء تخطي مليون و160 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1316 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و660 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و432 ألفا و547 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 42 ألفا و944 وفاة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 582 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و881 ألفا و904 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 65 ألفا و337 وفاة.

وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 635 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و995 ألفا و986 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و927 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 382 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و113 ألفا و517 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و735 وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 51 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و952 ألفا و326 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و124 وفاة.

وفي مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 115 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 516 ألفا و431 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 11 ألفا و481 وفاة.

وسجلت إيطاليا 51 ألفا و 993 إصابة ووفاة 85 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 مليون و 712 ألفا و88 مصابا والوفيات إلى 161 ألفا و687 حالة.

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