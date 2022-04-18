جامعة الإسكندرية تنظم حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين (صور)

نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين، مساء اليوم الأحد، شارك فيه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بالجامعة الإسكندرية، وممثلي عدد من السفارات، و150 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية والإفريقية، وذلك بهدف زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين بالجامعة.



وأشار الدكتور وائل نبيل، إلى أن هذا الاحتفال يعد الأول الذي تقيمه جامعة الإسكندرية للطلاب الوافدين تماشياً مع مبادرة “ادرس فى مصر” التى أطلقها وزير التعليم العالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن اللقاء التقاط الصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما استمع الدكتور وائل نبيل للمشكلات التي تواجه الطلاب خلال فترة دراستهم بمصر، ووجه إدارة الوافدين، بسرعة الاستجابة لمطالبهم واحتضانهم.

كما أشاد بتنظيم ذلك التجمع الذي يقرب بين الثقافات المختلفة ويعرف الطلاب الأجانب على الثقافة المصرية ليكونوا خير سفراء لبلادهم.

وعلى هامش الحفل، أطلق نائب رئيس الجامعة إشارة افتتاح دورة الألعاب الرمضانية للطلاب الوافدين وتعد هى الأولى هذا العام بعد عودة النشاط الرياضي بالجامعة.