العائدون الحلقة 16|المخابرات تنجح في انتزاع خطة نقل الدواعش من «صفوان»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

ورصدت الحلقة 16، نجاح ضباط المخابرات العامة في الحصول على المعلومات الكاملة الخاصة بخطة نقل عمليات داعش.

وقال الضابط نبيل “محمود عبد المغني” لزملائه الضابط عمر"أمير كرارة"، ونادين “أمينة خليل”، أنه لابد من التنسيق بين الدول لوقف داعش، مستطردًا:"هقابل الوزير وأشرح له التفاصيل وأشوف رأيه".

وخلال أحداث الحلقة أعد فريق المخابرات العامة خطة لنقل “صفوان” إلى مصر، حيث يسلم الضابط خالد درغام، العنصر الأجنبي “صفوان” لزميليه “عمر" و"وليد"، وينقلوه عبر الحدود في عربة نقل بضائع، ويعبر الضباط بالعربة عبر كمين ويتعرضوا لتفتيش مكثف، إلا أنهم ينجحون في العبور به من الأكمنة الحدودية دون اكتشاف أمره.

وبدأت الحلقة الـ16 من مسلسل العائدون، بمعاقبة «كمال»، أحد رجال الأعمال الداعمين لتنظيم «داعش»، زوجته بعد اكتشاف خيانتها له مع «صفوان».

وظهر "كمال" وهو يُعذّب زوجته واثنين من رجال الحراسة الذين كانوا مكلّفين بحراستها، بعد تواطؤهم في خيانة الزوجية، حيثُ قامت رجال "كمال" بضربهم وصعقهم بالكهرباء، قبل أن يُدبر لزوجته حادث ليتستر على جريمته.

أبطال العمل

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر.