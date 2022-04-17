الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

جريدة الدستور

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

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