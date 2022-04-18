الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«جزيرة غمام» الحلقة 16| خلدون يعلن توبته للشيخ محارب.. و«عجمي» يطلق زوجته

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

خطف مسلسل جزيرة غمام الأنظار خلال حلقة اليوم، والتي تضمنت حيلة لخلدون والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي، وذلك عندما أعلن توبته عن الرقص والغناء هو وجماعتة من الغجر أمام باب الجامع، وبحضور الشيخ محارب والذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

«أنا توبت علي أيد الشيخ محارب.. اتبعوه ده مبروك».. بهذه الكلمات وبدموع كاذبة استطاع خلدون أن يكسب تعاطف الحاضرين أمام المسجد.

من ناحيته حذروه الشيخ محارب من عدم فتح شادر الغناء والرقص مرة أخري، ففي هذه الحالة سيقف له بالمرصاد هو ورجاله  قائلًا له: «هتزعل جامد لو رجعت لطريق النجاسة مرة تانية».

الحاج عجمي يطلق هلاله.. بعد العروسة الجديدة

في مشهد آخر جمع بين الحاج عجمي والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، وهلاله زوجته في السر والتي تجسدها النجمة وفاء عامر، حيث طلبت منه الطلاق بعد زواجه من «بنورة».

ودار الحديث بينهم حيث قالت هلاله: «طلقني ياعجمي» ليرد الأخير: «مقدرش أقولها من بوقي إنتي مراتي ومعرفش أعيش من غيرك»، وفي نهاية الحوار طلقها الحاج عجمي.

الخالة مليحة تعفو عن قاتل سندس وتموت

في سوق القرية، اجتمع أهل الجزيرة، لمشاهدة تقديم كفن حمدي ابن الضمراني، والذي شارك في قتل سندس، للخالة مليحة، التي قررت بعد كلام الشيخ عرفات لها والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، بالعفو والسماح عن القاتل، الأمر الذي دفع أهل الجزيرة للفرح وإعلان الزغاريط.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.

مي عزالدين فتحي عبد الوهاب الحلقة 16 طارق لطفي جزيرة غمام 16

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الاختيار 3 الحلقة 16| العصيان المدني.. مظاهرات ضد الإخوان بميدان التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟