«جزيرة غمام» الحلقة 16| خلدون يعلن توبته للشيخ محارب.. و«عجمي» يطلق زوجته

خطف مسلسل جزيرة غمام الأنظار خلال حلقة اليوم، والتي تضمنت حيلة لخلدون والذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي، وذلك عندما أعلن توبته عن الرقص والغناء هو وجماعتة من الغجر أمام باب الجامع، وبحضور الشيخ محارب والذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

«أنا توبت علي أيد الشيخ محارب.. اتبعوه ده مبروك».. بهذه الكلمات وبدموع كاذبة استطاع خلدون أن يكسب تعاطف الحاضرين أمام المسجد.

من ناحيته حذروه الشيخ محارب من عدم فتح شادر الغناء والرقص مرة أخري، ففي هذه الحالة سيقف له بالمرصاد هو ورجاله قائلًا له: «هتزعل جامد لو رجعت لطريق النجاسة مرة تانية».

الحاج عجمي يطلق هلاله.. بعد العروسة الجديدة

في مشهد آخر جمع بين الحاج عجمي والذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي، وهلاله زوجته في السر والتي تجسدها النجمة وفاء عامر، حيث طلبت منه الطلاق بعد زواجه من «بنورة».

ودار الحديث بينهم حيث قالت هلاله: «طلقني ياعجمي» ليرد الأخير: «مقدرش أقولها من بوقي إنتي مراتي ومعرفش أعيش من غيرك»، وفي نهاية الحوار طلقها الحاج عجمي.

الخالة مليحة تعفو عن قاتل سندس وتموت

في سوق القرية، اجتمع أهل الجزيرة، لمشاهدة تقديم كفن حمدي ابن الضمراني، والذي شارك في قتل سندس، للخالة مليحة، التي قررت بعد كلام الشيخ عرفات لها والذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، بالعفو والسماح عن القاتل، الأمر الذي دفع أهل الجزيرة للفرح وإعلان الزغاريط.

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عزالدين، عدد كبير من النجوم، على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبدالغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عزالدين ، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.