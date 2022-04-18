قصة هانى الكحلاوى من سواق نقل ثقيل لفنان موهوب فى الرسم (صور)

لم يتخل عن مهنته كسواق نقل ثقيل، يبدأ مشواره نهارًا باكرًا بفنجان قهوته، يصبح على لوحاته الفنية التي يعتبرها غذاءه اليومي، ثم ينطلق عند الخامسة صباحًا في سيارته "النقل" من دون أن ينسى فنه الذي يبدع به في وقت فراغه كفنان مبدع قبل أن يكون سائقًا، يرسم من خياله والحقيقة، ويجسم كل ما ورد علي بالك، يجسد أفكاره المرسومة في خياله بسعادة واستمتاع، ويطوع بيداه قطع الكرتون وينحتها بإبداع، ليحولها إلى مجسمات فنية تسر الناظرين دون الاستعانة بالأدوات الحديثة.

هاني الكحلاوي، صاحب الـ 42عامًا، حاصل علي دبلوم صنايع، يعمل سواق نقل ثقيل بدرجة فنان يبدع في رسم الأشخاص واللوحات والكاركاتير ويعمل مجسمات كرتونية، موهبة حقيقة معافرة في إكمال موهبتها على أكمل وجه في حرفة الرسم و المجسمات .

سواق نقل وفنان موهوب

يقول "هاني"، إنه يعمل على سيارة نقل ثقيل في إحدى شركات البترول، وأن مهنته لا تنسيه فنه، قائلًا: “بدأت الرسم منذ أن كنت في الابتدائي، ووقتها اكتشفت موهبتي، الرسم بالنسبة لي هواية، استخدم في روسوماتي القلم الرصاص والألوان والفحم وأبدعت مؤخرًا في التجسيم، وأتمنى أن أشارك في معرضًا فنيًا وأعمل دورات يتعلم بها الجميع الفن.

هاني الكحلاوي: أحلم المشاركة في معرض فني

وأضاف أنه شارك في مسابقة فنية في الشركة التي يعمل بها وحصل على شهادة، وأنه يتعلم من فن الرسم الصبر والهدوء، وعلى الرغم من صعوبة مهنته كسواق نقل ثقيل لكنه أتقن الرسم ثلاثي الأبعاد، رسم المناظر الطبيعية والبورترية ورسم الكاريكاتير، وشارك أيضًا في مبادرات شبابية لتجميل الشوارع بالرسم على الحوائط.

واختتم "هاني"حديثه بأن الفن ينسيه الضغوطات النفسية ويملأ عقلة بالسعادة بعيدًا عن مهنتة الشاقة التي تعتمد على التركيز، متمنيًا وصول فنه للعالم وتعليم كل من يريد.

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