سوتس بالعربي الحلقة 16.. أحمد داود ينهي علاقته العاطفية بسبب زين ثابت

تمكن المحامي آدم منصور (أحمد داود)، من إقناع فريدة (صبا مبارك) بعدم فصله من مكتب المحاماة استمراره وعدم إنهاء حياته المهنية بشرط عدم معرفة أي شخص آخر بالمكتب بحقيقة انتحاله صفة محامي.

وكشفت الحلقة السادسة عشر من المسلسل ارتباطه بليلى (تارا عماد) بعدما سمع الرسالة التي أرسلتها، ولكن أجبره زين (آسر ياسين) على الانفصال عنها حتى لا تعرف حقيقته، كما ونجح آدم في إنقاذ ياسر شوكت (محمد سليمان) من الإفلاس عن طريق إقناع البنك بجدولة قروضه، وبذلك ساهم آدم في إكمال حلم شوكت ببناء متحف فني كبير.

وكانت فريدة «صبا مبارك»، قد اكتشفت أمر المحامي آدم منصور (أحمد داود) في أحداث الحلقة الماضية من مسلسل سوتس بالعربي، حيث علمت حقيقة كونه ليس محاميًا وغير متخرج من كلية الحقوق، لتطلب من زين ثابت (آسر ياسين) طرده، إلا أن زين نجح في إقناع فريدة بمنح آدم فرصة لإثبات جدارته في عالم المحاماة عبر اختبار في مواد القانون، لتطلب فريدة مقابلة آدم، وتسأله كيف أقنع زين ثابت بالموافقة على ضمه للمكتب.

مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي

ويعرض مسلسل «Suits بالعربي» على قناة CBC– الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و 8:45 صباحًا و على قناة CBC دراما– الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحا وعلى قناة OSN يا هلا– الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى– الساعة 10 مساءً وعلى منصتي «Watch It» و«OSN+».

أبطال مسلسل Suits بالعربي

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.