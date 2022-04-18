شعبة المواد الغذائية: معارض «أهلا رمضان» أحدثت توازن فى السوق بعد غلاء الأسعار

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن معارض "أهلا رمضان" ومبادرة "كلنا واحد" تشهد انخفاضًا كبيرًا في الأسعار مقارنة بالقطاع الخاص.

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات له، أن معارض "أهلا رمضان" على مستوى المحافظات شهدت طفرة كبيرة وأحدثت توازن في الأسواق بسبب أسعارها المخفضة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار أبرز المنتجات في معارض "أهلا رمضان" كانت أقل من الأسواق، حيث سجل سعر كيلو السكر١٠ جنيهات بدلًا من ١٢ جنيها، والدقيق ١٠ جنيهات بدلا من ١٢ جنيها، وسجل سعر كيلو الأرز ١٠ جنيهات بدلا من ١٢ جنيها، والمكرونة ٤ جنيهات بدل ٦ جنيهات، وسجل سعر برطمان الصلصة ٥ جنيهات بدلا من ٧.٥ جنيه، والشاي العبوة ربع كيلو ١٩ جنيها بدلا من ٢٢ جنيها، وعبوة الزيت ٢٠ جنيها بدلًا من ٢٤ جنيها، وعبوة السمنه ٥٥ جنيها بدلا من ٦٠ جنيها.

من جانب آخر، أشاد المنوفي بتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة مراعاة المواطنين، والتي تحرك على أساسها محافظ الإسكندرية لمراقبة الأسواق، وزيادة المعروض من السلع وتخفيض الأسعار، لإحداث توازن في السوق، والتغلب على ظاهرة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع.