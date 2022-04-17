أوكرانيا: 5 مليارات دولار عجز الموازنة خلال الشهور المقبلة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، اليوم الأحد، إن عجز الموازنة الأوكرانية سيبلغ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الشهور المقبلة، ما يجعل المساعدات المالية من دول الغرب ضرورية أكثر من أي وقت مضى.



وأشار شميكال في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه "الأسبوع المقبل، ستعمل الفرقة المالية التابعة للحكومة الأوكرانية في واشنطن، لتجري اجتماعات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومة الأمريكية لجمع المزيد من التمويل لسد احتياجات الجيش والشعب والاقتصاد الأوكراني".



وأضاف شميكال: "خلال الشهور المقبلة، سيبلغ عجز الموازنة 5 مليارات دولار أمريكي، لذلك فإن مساعدات دول الغرب أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن دعم أوكرانيا "بالأسلحة والتمويل والعقوبات ضد روسيا هي الثلاثي الذي سيساعد في وقف العداء الروسي واستعادة السلام في أوروبا".



وأكد شميكال على "رسالة أخرى نبعثها إلى العالم بأكمله، أن أوكرانيا مستعدة للنهج الدبلوماسي لإنهاء هذه الحرب، لكننا لن نتنازل عن مصالحنا القومية، وإذا كانت روسيا لا تريد إنهاء الحرب عبر الدبلوماسية، فإننا سننهي هذه الحرب على أرض المعركة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مقابلة بثتها الأحد قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و"سيقاتلون حتى النهاية".



وأضاف: "لا، المدينة لم تسقط. قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول".



ويبدو أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول تجاهلوا الإنذار الروسي بإلقاء أسلحتهم وإخلاء هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والتي ستكون السيطرة عليها بمثابة انتصار كبير لموسكو.



كما رفض رئيس الوزراء الأوكراني التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يكسب الحرب.



وشدد شميغال على أنه "لم تسقط مدينة كبيرة واحدة. فقط خيرسون تخضع لسيطرة القوات الروسية، لكن بقية المدن الأخرى هي تحت السيطرة الأوكرانية" مشيرًا إلى أنه تم تحرير أكثر من 900 بلدة ومدينة.



وأضاف: "نقاتل حاليًا في منطقة دونباس وليس لدينا نية للاستسلام".