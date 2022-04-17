الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يشدد على منع استغلال الحوثيين للهدنة

الحوثي
الحوثي

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.
وشدد وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.
وأشار بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.. مشددا على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.
كما استعرض بن مبارك، دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة.. مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق تطلعاتهم بالامن والاستقرار.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاما مستمرا من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.. منوها إلى استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.

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