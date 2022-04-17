بسبب قشر الموز.. إصابة مواطن ونجله فى مشاجرة بالغربية

أصيب رجل فى السبعينات من عمره بجرح قطعى فى الرأس ونجله الشاب الثلاثينى فى مشاجرة بسلاح أبيض مع جيرانهم، بسبب إلقاء حفيدة الطرف الأول «قشرة موز» أمام منزلهم بطريق دمرو التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بإصابة محمد السعيد صحصح 70 سنة بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة فى الجسد، ونجله أيمن محمد صحصح 27 سنة بجرح قطعى فى الوجه وكدمات متفرقة فى الجسد، فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع جيرانهم "م. ال " 24 سنة، "ف. ال " فى الثلاثينات من العمر يعملوا سائقين توكتوك.

تم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، وبسؤال المجنى عليه أكد أن السبب قيام حفيدته بإلقاء "قشرة موز" أمام المنزل، وحدثت مشادات كلامية بينهم تطورت لاعتداء الطرف الأخر عليه بالسلاح الأبيض وضربه مبرحا بالشوم، أمام مسمع ومرئى من أهالى المنطقة، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم جراحة 35 غرزة، وأثر على الأذن اليسرى، وعند محاولة نجله الدفاع عنه اعتدوا عليه وأصابوه بجرح قطعى فى الوجه وكدمات فى الجسد، ثم إلقاء الزجاجات على شقتهم السكنية، ما أدى إلى تكسير المنافذ.

تم اقتياد أطراف المشاجرة إلى ديوان عام قسم أول المحلة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.