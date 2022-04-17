يوتيرن الحلقة 16| الشك يراود الدكتور حاتم بشأن إجهاض زوجته

انطلقت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “يوتيرن” ، بشعور الشك يتسلل للدكتور حاتم والد يارا، حيث بدأ يشعر أن حادث إجهاض زوجته مدبرًا، وليس قضاء وقدر كما حاول مرتكب الواقعة إيهام الجميع.

وحاول الدكتور حاتم الوصول إلى إجابة شافية حول ما حدث، واستشهد بحديث الطبيبة التي أكدت أن ما حدث نتيجة مجهود كبير للغاية هو ما أدى إلى هذا النزيف الذي نتج عنه إجهاض الحمل، لكن الزوجة الثانية للدكتور حاتم “نورهان”، أكدت أنها لم تتحرك من مكانها وخلدت إلى النوم بعد أن حقنتها الممرضة بآخر “حقنة”.

فسألها الدكتور حاتم، إن كانت خلدت إلى النوم بعد الساعة الثامنة، الذي هو موعد آخر حقنه، لكنها أكدت له أن آخر حقنه كانت في حوالي الواحدة صباحا وليس في الثامنة مساء، هنا شعر الدكتور حاتم أن ثمة مؤامرة تمت لإجهاض الجنين.

فقام الدكتور حاتم بجمع طاقم التمريض كي تتعرف زوجته على الفتاة التي قامت بحقنها، خاصة أنه حاول الرجوع إلى الكاميرات الخاصة بالمستشفى لكنه لم يتوصل إلى شيء حيث تفاجأ بأن جميع الكاميرات كانت معطلة وقت وقوع الحادث وهو ما زاد من الشكوك لديه.

وأطلع الدكتور حاتم زوجته على جميع الصور الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وبالفعل تعرفت زوجته على الفتاة التي قامت بمنحها الحقنة، وتبين أنها نيرة زراع ياسر، في المستشفى، الأمر الذي حصر دائرة الشك حول ياسر.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.