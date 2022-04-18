«لما بتفرج على نفسي بشوف أخطاء».. أبرز تصريحات هالة سرحان في «حبر سري»

عرض الجزء الثاني من حلقة الإعلامية هالة سرحان خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” تقديم أسما إبراهيم، أمس الأحد، والذي كشفت فيه عن رأيها في أغاني المهرجانات كما تحدث عن المطرب عمرو دياب والفنان محمد هنيدي والفنانة روبي.

وفي سياق ذلك، نرصد أبرز تصريحات هالة سرحان في السطور التالية:

قالت هالة سرحان: “انا مكتشفتش روبي اللي اكتشفها العظيم يوسف شاهين.. وممكن بشوية تركيز ممكن تبقي نجمة مصر القادمة”، مضيفة: “في ناس كده الكاميرا بتحبهم وروبي فنانة جميلة”.

محمد هنيدي ممثل كوميدي ممتاز

وعن محمد هنيدي، قالت: "محمد هنيدي دا شخصية جميلة، أنا شوفته أول مرة كان في مسرحية "خشب الورد"، مع النجم محمود عبدالعزيز، وطلبت إنه يظهر معايا في البرنامج"، موضحة أنه ممثل شاطر، بيدخل الشخصية يلبسها بحرفية، وفضلت أحاوره من الساعة ٨ بالليل لـ ٥ الصبح في شخصية الخالة نوسة.

عمرو دياب إنسان فنان حتي النخاع

أما عن عمرو دياب، أضافت: “صديقي وعشرة عمري، إنسان فنان حتي النخاع، وهو فنان تعبان على نفسه وشغله”.

واستكملت: “عمرو دياب عالمي وبقى جزء من إيقاع المزيكا في الشارع، أغانية شغالة في دول الغرب مع إن محدش فيهم بيعرف عربي، وكنت بحس بفخر”.

المهرجانات تعتبر إفراز مجتمع جديد

فيما أشارت إلى أن المهرجانات تعتبر افراز مجتمع جديد.

واختتمت حديثها في الحلقة قائلة: “التواضع صفة العظماء والغرور صفة الأغبياء”، مشيرة إلى أنها لا تحب مشاهدة نفسها في الإعادة لأني بشوف أخطاء.