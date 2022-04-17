محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير من الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم، وتحقيق مطالبهم في كل المجالات وتوفير أوجه الرعاية لهم، مشيرًا إلى أنهم في قلب وعقل القيادة السياسية.



وأضاف المحافظ خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه نادي المعاقين بالعريش بحضور حسن صالح رئيس النادى، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة، أن ذوى الهمم هم الذين يحققون البطولات المختلفة، معربًا عن سعادته بوجوده معهم، متمنيًا لهم المزيد من البطولات والمناسبات السعيدة.



اختتم حفل الإفطار باجتماع بين الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحسن صالح رئيس نادى المعاقين، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، بحضور ماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة، وذلك لبحث أوضاع المعاقين وذوى الهمم للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم للعمل على حلها.