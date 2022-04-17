الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أول تحرك برلماني بشأن نقص خامات ومستلزمات المشروعات الصغيرة

هالة أبو سعد
هالة أبو سعد

تقدمت هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ما يهدد بخروجها من الأسواق.

وأوضحت أبو السعد أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن ازمة كبيرة فى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يؤثر عليها سلبا ويهدد تواجدها فى الأسواق.

وتابعت "فلا يوجد خامات البلاستيك فى الأسواق التى تنتجها الشركات القابضة للبتروكيماويات وعدم قدرته المصانع الخاصة بالمشروعات الصغيرة على الشراء من المصانع مباشرة تنفيذا لإجراءات ولوائح الشركات التى تتبع بالكميات الكبيرة (يقصد حمولة جرار كحد أدني).

أكدت "ما يؤدى إلى توقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن الإنتاج والعصف بها نهائيا نتاج عدم التشغيل لعدم توافر الخامات الانتاجية.

وطالبت أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة توافر خامات الإنتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما طالبت بالسماح لهذه المشروعات بالشراء من مصانع البلاستيك التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات على أن تطبق ذات الإجراءات المالية من حيث الدفع المقدم.

طالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمنح خصم خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر دعما لهذه المشروعات خاصة فى ظل هذه المرحلة الصعبة ولدعم سياسة الدولة لضم القطاع غير الرسمي الى المنظومة الرسمية.

النائبة هالة أبو السعد طلب إحاطة مستلزمات الإنتاج المشروعات الصغيرة الاسواق الشكاوى

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