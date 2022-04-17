الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رشا كليب نائبة التنسيقية تلتقى أهالى دائرتها بأبوحمص لمناقشة مطالبهم (صور)

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

التقت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من أهالي مركز ومدينة أبوحمص، وتناولت اللقاءات بحث بعض القضايا العامة التي تؤرق أهالي أبوحمص، وأهمها بطء إنجاز أعمال شارع محمد عامر جاب الله، وكذلك بعض الموضوعات التي سيتم اتخاذ إجراءات قوية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، فضلًا عن عرض لبعض الطلبات الخاصة والحالات المرضية.

كما اجتمعت النائبة رشا فايز كليب مع الفنان عبد العزيز مخيون، والذى عرض عليها مجموعة من الطلبات التي تهم الشارع في أبوحمص، معبرة عن سعادتها بثقته بها وتأييده ودعمه لتجربة الشباب، ودار نقاش مُطوَّل معه حول بعض القضايا العامة.

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«النواب» يحيل مشروعي «إهدار الطعام» و«نقابة التجاريين» للجان المختصة

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من نائبتي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين، والثاني بشأن تنظيم مكافحة هدر الطعام، إلى اللجان المختصة.

وقرر "جبالي"، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الاقتصادية، القوى العاملة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كانت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بمشروع قانون تعديل على أحكام قانون رقم 42 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين.

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وجاء التعديل المقترح من نائبة "التنسيقية" بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف على أسباب غياب الانتخابات عن النقابة، التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، منذ 30 عاما، وما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.

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كما قرر "جبالي" إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، إلى لجنة مشتركة من لجان: الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والطاقة والبيئة.

كانت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، تقدمت بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

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وذكرت النائبة أن منظمة "فاو" تقدر تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ 2.6  تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلوجراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، والسمنة المفرطة.

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