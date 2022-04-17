الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة مرتضى منصور بإحدى قضايا سب وقذف محمود الخطيب

مرتضى منصور و الخطيب
مرتضى منصور و الخطيب

قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأقام رئيس النادي الأهلي دعوى يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه، وأصدرت المحكمة في حقه حكمها المذكور.

كانت محكمة جنح العجوزة، قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 50 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي، في ٤ قضايا أخرى.

واتهم "الخطيب" و"عثمان" رئيس نادي الزمالك بسبهما وقذفهما في القضايا بأرقام 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة، و24790 سنة 2021، و 12972 سنة 2021، و12878 سنة 2021.

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