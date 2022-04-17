الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على المتهم بقتل الصحفية ميادة أشرف غدًا

ميادة اشرف
ميادة اشرف

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، غدا الاثنين، الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية عناصر لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرءوف والمواطنة ماري جورج، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل الصحفية ميادة أشرف».

وأظهرت التحقيقات تورط متهم وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» في تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكري للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى في البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

الدائرة الأولي إرهاب محكمة جنايات القاهرة طره جماعة الإخوان الإرهابية تحالف دعم الشرعية

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وائل لطفي

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