الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تصل إلى 40 درجة.. وصفات «ايس كريم» منزلية لمواجهة الموجة الحارة

ايس كريم
ايس كريم

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته أنحاء البلاد على مدار الساعات القليلة الماضية حيث وصلت إلى 40 درجة مئوية، لتزداد الحاجة إلى تخفيف حدة ارتفاع الحرارة وتأثيرها على الجسم وأهمها “الايس كريم”.

«الدستور» يرصد في السطور التالية وصفتين يمكن الاعتماد عليهما لتخفيف تأثير ارتفاع درجات الحرارة ..

التفاح بالقرفة 

المكونات

تفاح متوسط الحجم مقشر ومقطع إلى شرائح 

¾ ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

كوب بسكويت مارى مبشور

¾ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

⅔ كوب سكر بنى ⅔ كوب شوفان  ½ 

3 ملعقة كبيرة زبدة لينة

الطريقة
في وعاء يصلح إلى الدخول في الميكرويف، وقومي برص شرائح التفاح من غير وجود أي مادة دهنية، وباستخدام وعاء آخر، أصغر في الحجم، أضيفى ما تبقى من المكونات وحركيهم حتى يصبحوا مزيج واحد. 

نعود مرة أخرى إلى شرائح التفاح ونقوم بسكب جميع المكونات التي تم مزجها جيدا عليها، ومن المهم أن يكون الوعاء مكشوف داخل الميكروويف، حتى لا تحدث مشكلة، أما فيما يخص درجة الحرارة، فمن المهم أن يعمل الميكرويف على أعلى درجة حرارة لمدة من 7-10 دقائق، حتى يصبح التفاح لينًا، هذه الوصفة من شأنها أن تجعلك تشعر بالانتعاش خلال درجات الحرارة المرتفعة.

 

طريقة عمل الايس كريم فواكه

المكونات

3 أكواب من الفراولة والمانجو 

2 ملعقة كبيرة من السكر 

ملعقة كبيرة من الليمون 

ملعقة كبيرة من العسل 

3 أكواب من الثلج

الطريقة

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض من الفراولة والسكر والعسل والليمون، ثم نضيف 2 كوب من الثلج، ونفرم جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وبعدها نضيف كوب الثلج الآخير، ونفرمه هو الآخر في الخلاط، وبعدها نضع المكونات في وعاء عميق، ويدخل إلى الفريزر لمدة نصف ساعة وبعدها يكون جاهز للتقديم، يمكن أن نستخدم في هذه الوصفة الفواكه الطازجة أو الفواكه المجمدة كما يمكن استخدام أنواع أخرى من الفواكهه وليس الفراولة والمانجة فقط، وإنما جميع أنواع الفواكه يمكن اعتمادها بهذه الطريقة.

كبيرة الطقس القاهرة الكبرى الميكروويف الطقس الحار عمل الآيس كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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