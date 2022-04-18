دعاء يوم 17 رمضان 2022| أفضل الأدعية المستحبة

دعاء يوم 17 رمضان 2022.. يتسابق المسلمون على تأدية صلاة التراويح بالمساجد في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث العديد عبر محرك البحث جوجل على أفضل الأدعية في صلاة تراويح اليوم السادس عشر من رمضان ٢٠٢٢.

دعاء يوم 17 رمضان 2022

"اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا".



"اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأدخلني فيه برحمتك دار القرار"



"اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ".

دعاء يوم 17 رمضان 2022





"اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ".



"اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ".

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"اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ"



" اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك".





"اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك"

"اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك"