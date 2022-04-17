الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز «ميج - 29» فى خاركوف

إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين
إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" في منطقة خاركوف بأوكرانيا.


وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، مساء اليوم الأحد: "لقد إسقطنا مقاتلتين أوكرانيتين من نوع "ميج - 29" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية في المنطقتين السكنيتين "فيدوروفكا" و"زافودي" في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا".
وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية كذلك بالقرب من منطقة "بريوبرازينسكوي" السكنية في مقاطعة بافلوجراد".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ليست على استعداد للتخلي عن أراض في الجزء الشرقي من البلاد لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي -في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الأحد- أن الجيش الأوكراني مستعد لمواجهة الجيش الروسي في منطقة دونباس، مشيرا إلى أن هذه المعركة قد تؤثر على المنطقة، وعلى مسار الحرب بأكملها.

ولفت زيلينسكي إلى أن معركة دونباس في غاية الأهمية لعدة أسباب من بينها أن المجموعة العسكرية التي تتواجد في دونباس من أفضل العناصر العسكرية في أوكرانيا، وهى مجموعة كبيرة تتألف من 44 ألف فرد عسكري محترف، وروسيا ترغب في حصارهم وتدميرهم.

وأضاف أن بلاده ليس لديها ضمان بأن روسيا لن تحاول مرة أخرى الاستيلاء على العاصمة كييف إذا تمكنت من الاستيلاء على دونباس، قائلا "لذا من المهم للغاية بالنسبة لنا ألا نسمح لهم بالانتصار في هذه المعركة التي يمكن أن تؤثر على مسار الحرب بأكملها".

وحول قرار الولايات المتحدة إرسال أسلحة وذخيرة ومساعدات أمنية أخرى إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، قال زيلينسكي إن ذلك كان مفيدا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد.

 

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