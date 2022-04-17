محمد الباز يكتب: يوميات «الاختيار 15»: فضائح التسجيلات.. كيف سقطت قيادات التيارات الإسلامية فى اختبار الثقة؟

الشاطر كان يطعن فى السلفيين وبديع يسبهم ويلعنهم ويصفهم بالشراذم

أبوالفتوح كان يهاجم الإخوان ويسخر من أبوإسماعيل ومرسى يطعن فى البرادعى

بعد أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، كان اللواء عبدالفتاح السيسى، عضو المجلس العسكرى ومدير المخابرات الحربية، هو المسئول عن ملف الاتصال مع التيارات الإسلامية، وهى المسئولية التى جعلته يلتقى قيادات هذه التيارات ويجلس إليهم، ويسمع منهم ويسمعون منه.. وكان من المنطقى أن يرسم صورة خاصة لهم.. وهو ما حدث.

ومن بين الحوارات الشهيرة التى أفصح عنها عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرًا للدفاع ودارت بينه وبين عدد من القيادات السلفية، كان على رأسهم أبوإسحاق الحوينى، أن الحوينى سأله مباشرة عن رأيه فى ترشيح إسلامى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

رد السيسى على الحوينى بوضوح ومباشرة: لا.. أنتم محتاجين جهد ومعرفة وتأهيل، والفترة الجاية فترة دقيقة.. فأنصح بلا.

خرج الحوينى من هذا اللقاء ليشهد للسيسى بحسن خلقه وصدق نواياه وعميق تدينه، لأنه شعر بإخلاصه وهو يقدم النصيحة لهم.

قبل هذه الأحداث بخمس سنوات وفى العام ٢٠٠٦ كان العميد عبدالفتاح السيسى فى مهمة دراسية بكلية الحرب التابعة للجيش الأمريكى ببنسلفانيا، وخلالها تقدم ببحث عنوانه "الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، أشرف عليه الكولونيل "ستيفن جيراس"، وتناول فيه الكشف عن تبعات التحول الديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط من خلال تقييم الأوضاع الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة.

رصد السيسى فى بحثه الاختلافات فى المنظور بين الثقافتين الشرق أوسطية والغربية، وحدد ثلاثة محاور أكد أن لها تأثيرها على رؤية المستقبل فى الشرق الأوسط، وهى: الفقر وتدنى التعليم وعنصر الدين.

اهتم بحث السيسى بعنصر الدين على نحو خاص، رأى أن استغلاله على نحو سيئ والابتعاد عن روحه السمحاء يقودان إلى التطرف، ولم يغفل الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق فى العالم وهى مهد الديانات السماوية الثلاث- الإسلام والمسيحية واليهودية- ولذلك يغلب الطابع الدينى على شعوب تلك المنطقة، ويعد من أهم العوامل المؤثرة على سياستها.

بعد ظهور السيسى بشكل كامل على المسرح السياسى، وأصبح أحد الفاعلين الكبار فى المجال العام، تم تسليط الضوء بشكل كبير على هذا البحث، وتوقف كثيرون عند ما قاله من أن الأحزاب المنتخبة فى إطار الشرعية يجب أن تمنح الفرصة للحكم، فقد كتب نصًا: "لا يمكن للعالم أن يطالب بالديمقراطية فى الشرق الأوسط، ثم يرفض نتيجتها، لأن حزبًا أقل موالاة للغرب حصل على السلطة بطريق مشروع".

كانت قناعة السيسى واضحة إذن، وقد حاول البعض الاحتجاج بهذه القناعة وانتقدوا ما ذهب إليه من مساندة الشعب فى ثورته ضد الإخوان فى ٣٠ يونيو، فقد فازت جماعة الإخوان فى الانتخابات بطريقة شرعية، ومن حقها أن تمنح الفرصة فى الحكم.

الذين قالوا بذلك غاب عنهم الكثير من الأمور.

أولًا: لم يقرأ هؤلاء الورقة البحثية التى تقدم بها السيسى إلى كلية الحرب الأمريكية كاملة، بل أخذوا منها بعض الجمل والعبارات التى اقتطعوها من سياقها ليدللوا على وجهة نظرهم، وأغفلوا أن السيسى أشار إلى الاستخدام السيئ للدين، الذى ينحرف به عن مراميه الحقيقية والصحيحة، وهو الانحراف الذى يمكن أن يدمر كيانات الدول.

ثانيًا: لم يلتفت هؤلاء إلى ما جرى فى السنوات التى تلت هذا البحث، ولا ما وقف عليه السيسى بعد لقاءاته مع قيادات التيارات الإسلامية بعد أحداث ٢٠١١.

كانت اللقاءات التى عقدها اللواء عبدالفتاح السيسى مع هذه القيادات تهدف إلى تحقيق هدفين.

الأول هو الاستماع إليهم ومعرفة ماذا يريدون ويخططون له فى المسار السياسى الذى أصبحوا جزءًا منه.

والثانى أن يتعرفوا أيضًا على موقف المؤسسات الرسمية ورؤيتهم فى الأحداث الجارية والمستقبل الذى يعدو نحو الجميع بسرعة مذهلة.

شاءت الأقدار أن يكون السيسى تحديدًا من يعقد هذه الاجتماعات.

وكأنها أرادت له أن يعرفهم عن قرب، فهؤلاء قيادات هذه التيارات ونخبتها، وكل من ينتمون إلى هذه الجماعات بعد ذلك يسير وراءهم دون اعتراض، فهم لا يملكون حيال قياداتهم إلا السمع والطاعة.

أعتقد أن نصيحة السيسى للحوينى بعدم ترشيح أحد أبناء التيارات الإسلامية فى الانتخابات الرئاسية لم تكن فى اللقاء الأول بينهما، أغلب الظن أنها جاءت بعد عدة لقاءات معه ومع غيره من أبناء التيارات والاتجاهات الإسلامية.

لكن لماذا وصل السيسى إلى هذه القناعة، بعد أن كانت قناعته قبل خمس سنوات أن من تأتى به الانتخابات لا بد أن يحصل على فرصته فى الحكم؟

السبب كان فيما سمعه وما رآه وما رصده على هامش لقاءات بنخبة التيارات الإسلامية.

لقد رأى قومًا ليسوا على قلب رجل واحد، كل منهم يريد أن يزيح الآخر حتى ينفرد بالساحة وحده، وليتهم فعلوا ذلك وهم يتحدثون عن أسباب موضوعية تؤهلهم للحكم وتخصم من رصيد من يتحدثون عنه، لكنهم خاضوا فى سيرة بعضهم البعض، وعابوا فى أعراض بعضهم البعض، وأعتقد أن من شهدوا هذه الحوارات مع اللواء عبدالفتاح السيسى اندهشوا وقتها بشدة من هؤلاء الذين يصدرون أنفسهم للناس على أنهم رجال الدين والمتحدثون باسم الله فى الأرض، ويقومون بكل هذه الغيبة والنميمة فى حق بعضهم، دون أن يتقوا الله أو يلتزموا بما أمرهم به.

لم تكن هذه- كما رأى اللواء عبدالفتاح السيسى- أخلاق قوم يمكن أن تقوم على أكتافهم دولة، فهم لا ينظرون إلى ما تريده هذه الدولة، بقدر ما يريدون تحقيق مصالحهم، لا يلتفتون إلى النسق العام الذى يحكم الدولة، بل يعملون لتغليب نسقهم هم، وهو نسق يمكن أن تقوم عليه جماعة، لكن لا يمكن أن تقوم عليه دولة أبدًا.

ما علاقة ذلك كله بمسلسل "الاختيار"؟ وما الذى جعلنا نشير إلى حالة الانهيار التى رصدها السيسى فى صفوف الجماعات الإسلامية بعد أحداث يناير، ونحن نحاول تتبع ما يضيفه "الاختيار ٣" إلى الحياة السياسية فى مصر؟.

العلاقة ببساطة تقودنا إليها التسجيلات التى يحرص صناع المسلسل على إذاعتها فى ختام الحلقات كل يوم، وهى التسجيلات التى رفعت من قيمة المسلسل ومصداقيته، فهى لا تحلق فى الفراغ، لكنها تضع النقاط فوق الحروف، وتقول لنا كم كان هؤلاء الذين يدعون الفضيلة مدنسين.

الكل يضرب فى الكل، والكل يسىء إلى الكل، والكل يخوض فى عرض الكل.

خيرت الشاطر يطعن فى السلفيين، ويعلن ببساطة عن أنه يتعاون مع جهاز الأمن الوطنى ويبلغ عن أى مخالفة يقع فيها السلفيون، ولم يكن يفعل ذلك بالطبع محبة فى الوطن بقدر ما كان كراهية للسلفيين ورغبة فى قص ريشهم وتحجيم أدوارهم.

ومحمد بديع لا يكتفى بالطعن فى السلوك السياسى للسلفيين، بل يسبهم ويلعنهم ويصفهم بالشراذم، ويسخر منهم.

عبدالمنعم أبوالفتوح يرفض على الملأ منح الإخوان فرصة العمل السياسى، وعندما يرد عليه من يستمع إليه بأن هذا ضد الديمقراطية، يسخر من الديمقراطية، ثم يعود ليعيب فى حازم صلاح أبوإسماعيل ويعرّض به وبأمه.

محمد مرسى الذى كان معظم الوقت مستمعًا ومنصتًا فى الجلسات التى أذيعت، انتفض وطعن وعاب مرة فى محمد البرادعى ومرة فى ٦ أبريل.

لم يكن حديث هؤلاء أبدًا فى اتجاه توحيد الصفوف أو النظر إلى مصلحة البلاد العليا، كانوا طوال الوقت يبحثون عن مصالحهم فقط، وعما يرضيهم فقط، وليذهب كل وأى شىء بعد ذلك إلى الجحيم.

لم تكن هذه التسجيلات التى أعتقد أننا فى حاجة إلى معالجتها إعلاميًا بأكثر من شكل، وسيلة لفضح جماعة الإخوان الإرهابية، فالجماعة فضحت نفسها بنفسها عندما فشلت وخانت وباعت وفرطت.

ولكنها تسجيلات تؤكد أن قرار المصريين بالخروج على هذه الجماعة كان صحيحًا مائة بالمائة، بل إننا لو تأخرنا وتركنا لهم الفرصة كما كانوا يطالبون، كنا سنعانى كثيرًا من النظام الذى كان على استعداد للتضحية بكل شىء من أجل أن يبقى هو.

أثق تمامًا أن هذه التسجيلات ليست إلا غيضًا من فيض، وأن ما لم نسمعه قد يكون أهم وأخطر، وهو ما يجعلنى أعيد التأكيد على ضرورة أن نكتب تاريخ هذه الفترة من جديد، أن تتاح كل الوثائق أمام الباحثين، لأن كتابة تاريخ هذه الفترة كاملًا ستدعم رؤية وإرادة الأجيال المقبلة على التصدى لأى محاولات تقوم بها هذه الجماعات للعودة من جديد... وهى محاولات لن تكف عنها... ولن تيأس منها.