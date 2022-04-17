الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية ونتائج فيديوهات التوعية.. أبرز أنشطة «الصحة» اليوم

قامت وزارة الصحة والسكان، بالعديد من الأنشطة والفعاليات اليوم الأحد، ينشرها “الدستور” فى التقرير التالى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق مليون مشاهدة من خلال 65 مقطع فيديو توعوي، تم تداوله عبر منصات الوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك منذ بداية شهر رمضان.

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي الصحي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

https://www.dostor.org/4060508

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، عن إطلاق قافلتين طبيتين لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

https://www.dostor.org/4060538

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف الإنشائي لمراكز تنمية الأسرة بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يتضمن إنشاء مراكز جديدة وتطويرًا شاملًا لعدد من المراكز القائمة، موجهًا بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

https://www.dostor.org/4060634