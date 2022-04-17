الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

انطلاق مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين بخريجي الأزهر

خريجي الأزهر
خريجي الأزهر

انطلقت اليوم، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين الخيرية للطلاب الوافدين، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أسامة ياسين- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر- أمين عام المنظمة.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن المسابقة تأتي في إطار ما تقوم به المنظمة من أنشطة وفعاليات متنوعة، تهدف لتفعيل المشاركة الإيجابية للطلاب الوافدين في مختلف الأنشطة لترسيخ القيم النبيلة وبث روح التنافس في حفظ كتاب الله تعالى والتشجيع عليه.

وطالب باستحداث قسم في المسابقة للتفسير وفهم الآيات، لبيان معاني القرآن، ونشر صحيح الدين، ومنع الفهم الخاطئ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار سعد المطعني، المنسق العام للمسابقة، إلى أن المسابقة هذا العام تنقسم إلى مستويين، المستوي الأول ويتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوي الثاني ويتضمن حفظ نصف القرآن الكريم، مضيفًا أنه تم هذا العام استحداث قسم للأصوات الحسنة إيمانًا منا بأهمية وتأثير الصوت الحسن في قراءة القرآن.

تعقد المسابقة للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر من مختلف الجنسيات، ويشارك بها الطلاب بمرحلتي التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، ويحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز مالية قيمة، ويتم تحديد الفائزين بواسطة لجنة تحكيم مشكلة من نخبة من الخبراء المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه.

مسابقة القرآن الكريم الوافدين خريجي الأزهر حفظ القران الكريم مؤسسة أبو العينين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

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