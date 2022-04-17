الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تحث طالبان على تأمين المناطق الأفغانية المحيطة بالحدود المشتركة

طالبان
طالبان

حثت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، حكومة طالبان في أفغانستان على العمل من أجل تأمين المناطق الأفغانية المحيطة بالحدود المشتركة مع باكستان.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن- إن باكستان تطلب من حكومة أفغانستان تأمين المناطق الحدودية الأفغانية/ الباكستانية، وأن تتخذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين شاركوا في أنشطة إرهابية داخل باكستان، وذلك من أجل مصلحة السلام والتقدم في البلدين.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عاصم افتخار أن هناك إرهابيين يستخدمون أراض أفغانية لممارسة أنشطتهم داخل باكستان حتى يتمكنوا من الإفلات من العقاب.
وأعاد المتحدث الباكستاني إلى الأذهان أن باكستان وأفغانستان كانتا قد سعتا منذ عدة شهور من أجل تحقيق الأمن على طول حدودهما المشتركة الطويلة وأكدتا ضرورة أن يكون هناك تنسيق فعال بينهما فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكنه أشار إلى أنه ما يدعو للأسف أن هناك عناصر من جماعات إرهابية محظورة في المناطق الحدودية استمرت في شن هجمات على مواقع أمنية حدودية باكستانية مما أودى بحياة العديد من الجنود الباكستانيين.
 

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