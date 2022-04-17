المؤبد لـ4 متهمين لقتلهم شاب عمدًا بسبب معاكسة السيدات بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالغربية، في القضية رقم 8418 لسنة 2021، برئاسة المستشار جمال إبراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أحمد الغريب، وأحمد زكريا، والمستشار أحمد محمد الغنيمي ممثل النيابة، وخالد عباس شلبي أمانة سر، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص لقيامهم بقتل شاب عمداً في معركة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهم على معاكسة السيدات وذلك بدائرة قسم أول المحلة الكبرى.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغا باستقبال مستشفى المحلة العام المدعو إسلام.ج في العقد الثالث من العمر مصاب بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه حال وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ومباحث قسم أول المحلة الكبرى لموقع البلاغ وتبين قيام 4 أشخاص بالاعتداء على الشاب المجني عليه بأسلحة نارية وخرطوش وقتلوه عمداً ولاذوا بالفرار.

بتكثيف الجهود وسؤال شهود العيان، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم حسام.م، وهشام.ص وأحمد.ص وطارق.م وقيامهم بقتل المجنى عليه إسلام. ج في العقد الثالث من العمر، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله بسبب خلافات على معاكسة سيدات.

وأعد لهذا الغرض كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث أسلحة نارية بنادق آلية والمتهم الرابع بندقية خرطوش، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق كل من المتهمين الأول والثاني للثالث من الأسلحة النارية التى كانت بحوزتهم، أعيرة نارية صوبه حال تواجد المتهم الرابع علي مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومنع المتواجدين الدفاع عنه حتى سقط مضرجا في دمائه وفروا هاربين حتى نجحت الأجهزة الأمنية من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في تحديد هويته وتم القاء القبض عليهم وقررت النيابة إحالتهم الي المحاكمة الجنائية حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.