الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع رأى: 7 من 10 يابانيين يدعمون استمرار العقوبات ضد روسيا

جريدة الدستور

 أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن سبعة من كل عشرة يابانيين يؤيدون العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها ضد أوكرانيا، حتى لو تسببت تلك العقوبات بالتأثير سلبا على الاقتصاد الياباني.

وأظهر الاستطلاع -الذي أجرته وكالة أنباء كيودو الإخبارية اليابانية، على مدار يومين وشمل 1067 ناخبًا مؤهلًا- أن نحو 58.7 بالمائة من المستطلعين أعربوا عن تأييدهم لموقف الحكومة اليابانية برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ومع تكثيف اليابان للعقوبات ضد روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع مجموعة الدول السبع الأخرى، قال 68.7 في المائة، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المنتجات قد أثر على حياتهم اليومية "بشكل كبير"، وفي المقابل، قال 31.2 بالمائة إنهم لم يتأثروا جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن 73.7 بالمائة يشعرون بضرورة استمرار العقوبات، بينما قال 22.1 بالمئة، إنه ليس من الضروري استمرارها.

أفاد بيان للخارجية اليابانية بأن طوكيو على خلفية الوضع في أوكرانيا، أدرجت مصرفي "سبيربنك" و"ألفا بنك" الروسيين بقائمة العقوبات الإضافية، وسيتم تجميد أصولهما، وحظر التعاملات معهما.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا، كان قد أعلن حظر اليابان استيراد أنواع معينة من الأخشاب، وعدد من الآلات والكحول من روسيا بدءا من 19 أبريل الجاري.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن في وقت سابق أيضا حظر استيراد أنواع معينة من الخشب والفودكا، وعدد من الآلات من روسيا على ضوء الأحداث في أوكرانيا.

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وائل لطفي

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