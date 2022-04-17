محافظ مطروح يتفقد أعمال ربط خط المياه بالمنطقة الرابعة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية، أعمال ربط خط المياه بالمنطقة الرابعة على خط الـ٧٠٠ لزبادة كميات ضخ المياه مع مراجعة ورفع المحابس على الخط لزيادة كميات ضخ المياه، وكذلك متابعة أعمال الحفر.

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تيسير حركة السيارات على الطريق الدولي من خلال إدارة مرور المحافظة.

وتفقد محافظ مطروح الخزانات الاستراتيجية بمنطقة السيركو للاطمئنان على مخزون كميات المياه، وكذلك تواجد سيارات نقل المياه للمواطنين، واطلع المحافظ على حركة التشغيل اليومي، مشددا على سرعة الاستجابة وعدم التأخر في تلبية طلبات المواطنين وتوصيل المياه إليهم.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال ربط خط المياه بالمنطقة الرابعة على خط ال٧٠٠ مع مراجعة ورفع المحابس على الخط لزيادة كميات ضخ المياه، وكذلك متابعة أعمال الحفر موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تيسير حركة السيارات على الطريق الدولي من خلال إدارة مرور المحافظة.

وخلال جولته الميدانية تفقد محافظ مطروح الخزانات الاستراتيجية بمنطقة السيركو للاطمئنان على مخزون كميات المياه، وكذلك تواجد سيارات نقل المياه للمواطنين.

واطلع المحافظ على حركة التشغيل اليومي، مشددا على سرعة الاستجابة وعدم التأخر في تلبية طلبات المواطنين وتوصيل المياه إليهم.

من ناحية أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح في بيان لها اليوم، أنه سيتم ضخ المياه للمنطقة الرابعة غدا الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لوجود أعمال على الخط وحتى الانتهاء لزيادة ضخ المياه.

وكان قد تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في ١٢ أبريل ٢٠٢٢، أعمال الصيانة الدورية بمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة شرق مرسى مطروح على مدار اليوم، وذلك استعدادا لاستقبال فصل الصيف.