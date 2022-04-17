الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل الأردنى يدعو إسرائيل لوقف الإجراءات الاستفزازية فى الأقصى

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي المسجد الأقصى، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع.

ووجه الملك عبدالله -خلال ترؤسه اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، وفقًا لوكالة أنباء الأردن (بترا) الحكومة الأردنية بالاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وأكد الملك عبدالله، أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف/المسجد الأقصى، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين.

وأشار العاهل الأردني إلى أن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية، موجها الحكومة إلى الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وحذرت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، من أن استمرار إسرائيل في خطواتها التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت، إن "الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدًا خطيرًا وخرقًا مدانًا ومرفوضًا للقانون الدولي ومسئوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الأحد، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسئولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم، مؤكدًا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.

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