«السيادة السوداني» ينظم حملات لمكافحة انتشار المخدرات

اطّلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الدكتور عبدالباقي الزبير، الأحد، على خطط وبرامج وأهداف منظمة بت مكلي القومية، والجهود المبذولة لمكافحة انتشار وإدمان المخدرات وظاهرتي التشرد والتسول.

وأكد عضو مجلس السيادة، في بيان عبر "فيسبوك"، حرصه على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنظمة، لتؤدي دورها المطلوب في إيجاد المعالجات الجذرية لظاهرة التسول والتشرد ومكافحة المخدرات.

وقالت لبنى عبدالرحمن، رئيس منظمة بت مكلي القومية عضو الهيئة العربية لمكافحة المخدرات، ممثلة الدول العربية للتوعية بقضايا المخدرات، عقب اللقاء، إنها قدمت تنويرًا لعضو مجلس السيادة حول التحديات والمعوقات التي تواجه عمل المنظمة في التعامل مع شريحة المشردين ومدمني ومتعاطي المخدرات.

في وقت سابق، عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عن تقديره لمواقف دولة أريتريا بقيادة الرئيس أسياسي أفورقي لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السودانية.

أكد عضو مجلس السيادة، لدى لقائه بمكتبه اليوم الوفد الأريتري الزائر الذي يضم وزير خارجية أريتريا عثمان صالح محمد ومستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب متانة وقوة العلاقات السودانية الإريترية، مشيداً بمواقف أريتريا الداعمة للسودان في كافة المحافل الاقليمية والدولية ، واصفاً العلاقات بأنها متميزة وراسخة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ورحب الفريق اول ركن كباشي بالمبادرات والجهود التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ،ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الأزلية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على عمق العلاقات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة بما يلبي مصالح الشعب السوداني.