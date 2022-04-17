موعد عرض مسلسل العائدون الحلقة 16.. القنوات الناقلة والمواعيد

يبحث كثيرون من متصفحي مواقع التواصل ومحرك البحث جوجل عن مسلسل العائدون الحلقة 16 للنجم أمير كرارة الذي انطلق عرضه بداية من أول أيام شهر رمضان.

مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 16

ويعرض مسلسل العائدون الحلقة 16 بطولة أمير كرارة يوميًا في الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

وتدور فكرة "العائدون" حول إعادة تدوير الإرهاب وتصديره إلى مصر عبر العائدين من تنظيم داعش، وكيف تم إعدادهم وصناعتهم لنشر الإرهاب، والأهم كيف واجهت الدولة المصرية هذا التحدي بخطة استباقية ورؤية مستقبلية جعلتها تتعامل مع هذا المخطط مبكرًا.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وMediaHub - سعدي جوهر، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح، هاني رمزي، وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

كان باهر دويدار مؤلف مسلسل "العائدون" الذي يعرض في رمضان 2022 نفى أن يكون المسلسل جزءًا، ثانيًا من "هجمة مرتدة" الذي عرض رمضان الماضي، قائلاً: "قصة تانية خالص وجايز الناس جالهم الإحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي، لكن قصة منفصلة وليست امتدادا لهجمة مرتدة".