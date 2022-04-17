العراق يستدعي القائم بأعمال السويد في بغداد إثر إحراق نسخة من القرآن الكريم

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القائم بأعمال مملكة السويد في بغداد هاكان روث، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأسهم (راسموس بالودان)، بإحراق نسَخة من القرآن الكريم، بنحو يعد استفزازا لمشاعر المسلمين وأساء بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم.

وأضافت الخارجية العراقية - في بيان لها -" أن تصرف كهذا يجافي مبادئ الإنسانية التي تعكس جوهر الأديان وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحمل انعكاسات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين عامة، سواء كان في الدول الإسلامية والعربية أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا".

وحثت الوزارة، الحكومة السويدية على إيقاف أي أعمال تحمل طابعاً فئوياً أو مثيراً لمشاعر المكونات الدينية وما يمس المقدسات الإسلامية.

وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن الكاظمي استقبل اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد - خلال اللقاء - على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على الأسواق العراقية.