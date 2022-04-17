الرئيس اللبناني: الانتخابات النيابية ستتم في موعدها والتحضيرات جاهزة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها، مشددا على أن التحضيرات جاهزة لذلك دون أية عرقلة لإجرائها في 15 مايو المقبل في الداخل وفي 6 و8 من الشهر ذاته في الخارج.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأحد، عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبيل قداس عيد القيامة والفصح المجيد بالبطريركية المارونية ببكركي.

وأضاف عون أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيرًا، مؤكدا أنها ربما تشكل بداية لخروج لبنان من الهاوية - على حد وصفه - وذلك بالتزامن مع التطورات التي تمثلت في عودة الدول العربية إلى لبنان.

وأشار إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للبنان ستتم وفق برنامج محدد، مؤكدًا استمرار الأمل بالإنقاذ، معتبرًا أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار ميناء بيروت.

وكلّفت الحكومة اللبنانية، الخميس، مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية هدم إهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحفيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي "وافقنا على توصيات لجنة، برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم" من دون تحديد موعدها.

واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير وضعته شركة خطيب وعلمي المحلية للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري أنّ "الإهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة شهر" موضحاً أن الإبقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما "ترميمها سيكلّف كثيراً".