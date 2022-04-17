الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوزراء البريطاني: الهند قوة اقتصادية كبرى وضروري أن يتعاون الأصدقاء لمواجهة التهديدات

جونسون
جونسون

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الهند بأنها قوة إقتصادية كبرى، وأنها تعتبر من أكبر الديمقراطيات فى العالم.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة زيارته المرتقبة للهند التي من المقرر أن يستهلها بزيارة مدينة "أحمد آباد" بولاية جوجارات الهندية يوم 21 أبريل الحالي، ثم يتوجه إلى نيولهي يوم 22 أبريل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيانه "إن هناك تهديدات تهدد السلام والرخاء في بلادنا من جانب دول استبدادية، ولذلك فإنه من الضروري أن تترابط الدول الديمقراطية والصديقة وأن تتعاون من أجل مواجهة هذه التهديدات".

وأكد "أن الهند قوة اقتصادية كبرى وإنها شريك استراتيجي له قيمة كبيرة لدى بريطانيا في هذه الأوقات المضطربة، وأن مسألة الشراكات التجارية والأمنية ستتصدر أجندة محادثاته مع رئيس الوزراء الهندي".. مشيرا إلى أن زيارته المرتقبة للهند ستؤدي إلى نتائج تهم شعبي البلدين في مجالات الدفاع وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي بالاضافة إلى توفير فرص عمل.

وعلى صعيد آخر، وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، بأن من المحتمل أن تراجع روسيا موقفها البحري في البحر الأسود عقب خسارة قطعتين بحريتين رئيسيتين.

وقالت الدفاع البريطانية- في تغريدة عبر “تويتر” أوردتها قناة “سكاي نيوز” البريطانية، إن طراد موسكفا، الذي اعترفت روسيا بغرقه، كان يلعب دورا أساسيا باعتباره سفينة قيادة ونقطة دفاع جوي، مضيفة أن هذا الحادث يعني أن روسيا تكبدت الآن أضرارا في قطعتين رئيسيتين من أصولها البحرية منذ غزو أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الحادث الأول كان سفينة الإنزال "ساراتوف" في الـ24 من مارس الماضي، موضحة أنه من المحتمل أن كلا الحدثين سيقودان روسيا إلى مراجعة موقفها البحري في البحر الأسود.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الخميس، غرق الطراد الصاروخي "موسكفا" أثناء سحبه وسط عاصفة بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله نتيجة حريق فجّر ذخائر على متنه.. ولكن أوكرانيا تزعم أنها استهدفت السفينة بصاروخ أوكراني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

أكبر راهب بوذى فى العالم.. من مشاهير «تيك توك» وعمره 109 أعوام

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

«التجارة والصناعة» توضح حقيقة إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية

أحداث النهاردة| الحكومة تستهدف 100 مليار دولار صادرات وتوفيق أوضاع 122 شركة

الرئيس السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات تمهيدًا للإفراج عنهم

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى