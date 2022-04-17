«طفل القرية والتسرب من التعليم» ندوة بمركز إعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتى في محافظة الغربية، ندوة إعلامية بعنوان "طفل القرية والتسرب من التعليم"، استهدفت الحد من التسرب من التعليم.

تحدثت في الندوة جيهان صابر مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، معرفة مفهوم التسرب من التعليم على أنه انقطاع الطالب عن الدراسة سواء في بداية العام، أو نهاية العام الدراسي، أو بمعنى آخر ترك الطالب المدرسة لأي سبب من الأسباب، ما يؤثر على مستوى الطالب في جميع المجالات التي تنبغي معالجتها، وأن من أسباب التسرب من التعليم تدني التحصيل العلمي للطالب ، ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماعية.

وأكدت فى حديثها، على تأثير الأصدقاء والتسرب المدرسي قائلة إنه في هذه الحالات يكون إهمال التعليم منتشرا على مستوى الحي بأكمله وتكون نسبة التحاق الأطفال بالمدرسة قليلة، ما قد يسبب تأثر هذا الطفل بمحيطه ويسبب هذا التأثر نفوراً من المدرسة لديه وبالتالي التسرب منها.

وتطرقت، إلى هروب أطفال القرية من التعليم نظراً للعوامل الاقتصادية حيث يعتبر العامل المادي ثاني أهم عامل للتسرب المدرسي بعد تدني مستوى التحصيل العلمي ، حيث إن تدني المستوى المعيشي للأسرة ينتج عنه عدة عوامل تدفع الطلاب للتسرب من المدرسة ومنها عدم قدرة الأسرة على توفير الحاجات المدرسية للطفل، المساعدة في تأمين احتياجات الأسرة وفي بعض الحالات يتجاوز الأمر تأمين مصروف للطفل ليتحول إلى حاجة الأسرة إلى تأمين احتياجاتها عن طريق عمل يقوم به هذا الطفل من أجل زيادة المردود المادي للأسرة.

وفى نهاية الندوة تم اجراء حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم، شارك في الندوة بعض موظفي وموظفات المصالح الحكومية، أدار الندوة الأستاذ أخصائي اعلام ومسئول وحدة الاعلام السكاني تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الإعلام وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.

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