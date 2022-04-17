الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع السريلانكية: لن ننشر قوات عسكرية لقمع مظاهرات سلمية

وزارة الدفاع السريلانكية
وزارة الدفاع السريلانكية

أعلنت وزارة الدفاع السريلانكية أنها لن تنشر قوات عسكرية لقمع أى مظاهرات يتم تنظيمها بطريقة سلمية وديمقراطية للاحتجاج على تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها سريلانكا.

وأكدت وزارة الدفاع السريلانكية، في بيان الأحد، “أنه لن يتم نشر قوات عسكرية لقمع احتجاجات سلمية، لكن الجيش سيُساعد الشرطة إذا طلبت مساعدة للدفاع عن الدولة فى حالة تحول مظاهرات الاحتجاج إلى انتفاضة تتسم بالعنف”.

أضاف البيان "أنه نظرا لأن هناك عناصر متعددة تسعى لتحقيق دوافع خفية أثناء المظاهرات السلمية ، فإننا نود ابلاغ الرأى العام بأن الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية مناسبة ضد تلك العناصر التى تسعى لتدمير ممتلكات عامة وخاصة أو تخريبها تحت ستار الاحتجاجات السلمية " .

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع السريلانكى كمال جوناراتن وقادة القوات المسلحة أكدوا مجددا إلتزامهم بالتصرف بطريقة نزيهة ، وأن القوات المسلحة والشرطة ستبذل قصارى جهدها لحماية حكم القانون والنظام وشعب سريلانكا وفقا لمبادىء الدستور .

وبدأت سريلانكا تقنين الوقود للمركبات،  الجمعة، حيث امتد نقص الوقود إلى مختلف أنحاء البلاد، في ظل احتجاج آلاف المتظاهرين خارج مكتب الرئيس لليوم السابع على التوالي.

وقالت شركة النفط الوطنية السريلانكية، سيليون بيتروليوم، المسئولة عن استيراد وتوزيع الوقود، إنه سوف يتم تقنين إمدادات البنزين والديزل بأثر فوري. ويمكن للدراجة النارية الحصول على حد أقصى من أربعة لترات والسيارة على عشرين لترا.  

وأدت ندرة الوقود إلى غلق العديد من محطات الغاز وتسببت في شل خدمات النقل، بينما أدى نقص الديزل الذي يتم استخدامه في تشغيل مولدات الكهرباء، إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وتعني الأزمة الاقتصادية في سريلانكا قلة الدولار الأمريكي وهو ما أثر على الواردات. وسوف تسعى البلاد، الأسبوع المقبل إلى الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، بينما تبحث عن دعم مالي أيضا من الهند والصين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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