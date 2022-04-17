الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا.. والقاهرة 33

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 17
الإسكندرية 23 16
وادي النطرون 32 17
طنطا 32 16
شبين الكوم 31 16
دمنهور 29 17
بلطيم 22 15
مطروح 24 15
السلوم 19 16
سيوة 27 15
بورسعيد 25 17
دمياط 32 18
الزقازيق 31 17
المنصورة 30 18
الإسماعيلية 33 17
السويس 33 17
العريش 24 16
رفح 25 15
رأس سدر 33 16
نخل 35 19
نويبع 36 20
طابا 35 20
كاترين 31 15
الطور 34 22
شرم الشيخ 37 23
الغردقة 36 22
مرسى علم 35 21
الفيوم 34 23
بنى سويف 34 23
المنيا 37 23
أسيوط 36 23
سوهاج 41 24
قنا 41 24
الأقصر 42 25
أسوان 43 26
إدفو 42 25
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 44 22
شلاتين 33 19
أبورماد 32 18

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