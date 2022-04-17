الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببني سويف ونقلهم لمستشفيات الفيوم (صور)

الحادث
الحادث

أصيب 11 شخصاً، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة الفيوم، لقربها من مكان الحادث.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 راكباً بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والفيوم إلى محل الواقعة، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام والفيوم الجامعي لقربها من مكان الحادث، حيث تم 7 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، و3 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم الجامعي، ورفض مصاب نقله، وتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب رجال المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.

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ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

بني سويف انقلاب سيارة مستشفى الفيوم العام سيارات إسعاف مركز ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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