«صحة النواب» تطالب بلائحة تنفيذية لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة د.أشرف حاتم توصية إلى مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017،وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية ،أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلاني للقنوات المسموعة والمقروءة والمسموعة وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر .كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية .

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أنه تم تشغيل عدد من الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع ويقومون بالتعامل معهم لمعرفة حقيقتهم وضبطهم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية كافة.

ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية فى وجود أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب وقال المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية إنه يتم عمل قانون، حاليًا، خاص بالصيدلية الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة العدل لمزيد من الضبط لسوق الدواء.

وقال إن قانون الإعلان عن المنتجات الطبية لم تصدر له اللائحة التنفيذية حتى الآن، فيما أكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لدينا باع طويل فى تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية، لافتا إلى أن كلاهما مرتبط ببعضهما البعض.

وقال إن هناك قانون صدر بالفعل لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية ورقمه 206 لسنة 2017، إلاّ أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بشأن تفعيله.

أضاف صالح الصالحين وكيل المجلس الأعلى للإعلام/ أن هناك اتجاه لتعديل هذا القانون حاليا داخل مجلس الوزراء، موضحًا أن معظم الإعلانات عن الأدوية المغشوشة تتم من خلال شاشات "بئر السلم"، وهى قنوات لاتحصل لا تردد من النايل سات.