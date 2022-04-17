الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفضل وقت لقراءة دعاء ختم القرآن.. «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»

دعاء ختم القرآن
دعاء ختم القرآن

 دعاء ختم القرآن.. شهر رمضان شهر التقرب من الله عز وجل وتلاوة القرآن والتقرب من الله وكثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء، فيجب الله سبحانه وتعالى عبادة الملحين في الدعاء، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، يقبل العفو والرحمة والمغفرة.

رمضان فيه عتق من النار يكثر المسلمون ويتواصلون على دعاء ختم القرآن أكثر من مرة في الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وتقربًا لله عزوجل فيه يعتق المسلمون من النار، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين.

ونرصد في التقرير التالي أفضل الأوقات لقراءة دعاء ختم القرآن

１- من الأفضل قراءة دعاء ختم القرآن في الثلث الأخير من الليل.

وروي عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ؟".

txt

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر والدول العربية

txt

متى يبدأ تحري ليلة القدر في رمضان 2022 وأفضل أدعيتها

２- من الأفضل قراءة دعاء ختم القرآن في وقت الفجر.

فيما جاء في قوله تعالى "أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"

３-  يفضل ختم القرآن الكريم بعد صلاة الصبح.

وروي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله (ص) قال: "لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصّفِّ الأوّلِ ثُمّ لمْ يَجدُوا إلّا أنْ يَسْتَهِمُوا عَليه لاسْتَهَمُوا، ولوْ يعْلَمونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبقُوا إليه، ولوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُما ولوْ حَبْوًا".

4 - وورد عن الرسول (ص) أنه تجوز قراءة القرآن الكريم بأي وقت في النهار أو الليل، وفي نهاية كل صلاة.

أفضل الأدعية بعد قراءة القرآن

"اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي".

" اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عيناً لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت".

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان"

" اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي، وجلاء همي وكربي".

شهر رمضان الملحين مجيب الدعوات عتق النار ختم القرآن دعاء ختم القرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

أكبر راهب بوذى فى العالم.. من مشاهير «تيك توك» وعمره 109 أعوام

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

«التجارة والصناعة» توضح حقيقة إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية

أحداث النهاردة| الحكومة تستهدف 100 مليار دولار صادرات وتوفيق أوضاع 122 شركة

الرئيس السيسي يوجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات تمهيدًا للإفراج عنهم

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى