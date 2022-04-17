أفضل وقت لقراءة دعاء ختم القرآن.. «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»

دعاء ختم القرآن.. شهر رمضان شهر التقرب من الله عز وجل وتلاوة القرآن والتقرب من الله وكثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء، فيجب الله سبحانه وتعالى عبادة الملحين في الدعاء، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، يقبل العفو والرحمة والمغفرة.

رمضان فيه عتق من النار يكثر المسلمون ويتواصلون على دعاء ختم القرآن أكثر من مرة في الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وتقربًا لله عزوجل فيه يعتق المسلمون من النار، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين.

ونرصد في التقرير التالي أفضل الأوقات لقراءة دعاء ختم القرآن

１- من الأفضل قراءة دعاء ختم القرآن في الثلث الأخير من الليل.

وروي عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ؟".

２- من الأفضل قراءة دعاء ختم القرآن في وقت الفجر.

فيما جاء في قوله تعالى "أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"

３- يفضل ختم القرآن الكريم بعد صلاة الصبح.

وروي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله (ص) قال: "لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصّفِّ الأوّلِ ثُمّ لمْ يَجدُوا إلّا أنْ يَسْتَهِمُوا عَليه لاسْتَهَمُوا، ولوْ يعْلَمونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبقُوا إليه، ولوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُما ولوْ حَبْوًا".

4 - وورد عن الرسول (ص) أنه تجوز قراءة القرآن الكريم بأي وقت في النهار أو الليل، وفي نهاية كل صلاة.

أفضل الأدعية بعد قراءة القرآن

"اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي".

" اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عيناً لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت".

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان"

" اللهم اجعل القرآن الكريم نور قلبي، وجلاء همي وكربي".