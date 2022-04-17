الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استمرار تنفيذ البرامج الثقافية والدينية خلال رمضان بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تنفيذ برنامج المحافظة الثقافي والترفيهي والرياضي والديني المتكامل لشغل أوقات الفراغ  لدى الشباب والأطفال خلال شهر رمضان الكريم، بمشاركة كافة الجهات المعنية من مديريات الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف ومكتبة مصر العامة بمطروح.

وتابع محافظ مطروح، خطة مديرية الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من شهر رمضان والتي تشمل تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأمسيات الثقافية والدينية وكذلك مسابقات في حفظ تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني ومسابقات بحثية عن فضائل الشهر الكريم وأخرى فى الشعر والزجل.

كما تابع محافظ مطروح تنظيم دورات حرفية في مجال الهاند ميد ومشروعات خدمة عامة عن تمشيط ونظافة الشواطئ ورش وتعقيم الأشجار المثمرة ومشاركة الجوالة للعيادات الطبية ومساعدتهم وذلك بجانب تنظيم الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم وتنس الطاولة ونهائيات الدورة الرياضية ألف بنت ألف حلم ودورة وخماسيات كرة القدم للجان الرياضية. 

وأشار محافظ مطروح، إلى تنظيم مديرية الثقافة بمطروح،  ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح والتي تستمر لمدة عشرة أيام متواصلة بالنادي الاجتماعي يوميًا في التاسعة مساء تضم عرض لفرقة مطروح القومية للفنون الشعبية وتابلوهات الجيه - الكف - الفرح - السوق  وأمسيات شعرية لشعراء نوادي الأدب، بالإضافة إلى ورش فنية  لزينة رمضان وإنشاد ديني.

وأوضح أن مكتبة مصر العامة نظمت في هذا السياق فعاليات (ورشة الطفل المسلم)  ضمت مسرح عرائس سلوكي وآداب الصيام والإفطار والسحور وتعريف الأطفال عن أهمية الصلاة وتعليمها وفقرة اعرف نبيك ونبذة مبسطة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فقرة سين و جيم وفيها  حول أسئلة دينية تناسب جميع الأعمار مع  تكريم خاص للأطفال حفظة القرآن وتوزيع ومفاجأة الورشة (برطمان الطاعات) هدية لكل طفل ودى لعبة تسلي طفلك بالصيام وتشجعه على الإقبال على فعل الطاعات المختلفة بجانب تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار الشهر الكريم.

شهر رمضان محافظ مطروح الشباب والرياضة هاند ميد تلاوة القرآن الكريم ليالى رمضان

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