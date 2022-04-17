الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العالمي للصوفية» ينظم احتفال ديني بمناسبة غزوة بدر ومولد الإمام الحسن

العالمى للصوفية
العالمى للصوفية

أعلن الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، تنظيمه احتفالية دينية، مساء الأحد، بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وذكرى مولد الإمام الحسن بن علي رضى الله عنه وأرضاه، ويشارك فى الاحتفالية عدد من كبير من قيادات الاتحاد العالمي للصوفية وأتباع الطريقة العزمية. 

يأتي فى مقدمة المشاركين علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، وعبدالحليم العزمى، الأمين العام للاتحاد، والدكتور عمر البسطويسي، سكرتير الإتحاد وعدد آخر من العلماء والشيوخ الذين يشاركون فى الفعاليات التى ينظمها الإتحاد بصفة مستمرة.

ينظم الاتحاد العالمي للصوفية، حفل إفطار جماعى، بالتزامن مع تنظيم هذا الاحتفال السنوى الذى ينظمه الاتحاد العالمى للطرق الصوفية، بحضور مريدي وأتباع الطرق الصوفية الذين يأتون من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه الفعاليات الدينية.

غزو بدر أول معركة فى تاريخ المسلمين 

وتعد ذكرى غزوة بدر الكبرى، أول معركة في تاريخ المسلمين، تلك المعركة التي سميت بمسميات عدة، من بينها "يوم الفرقان وبدر القتال"، حيث فرق الله، سبحانه وتعالى، بين الحق والباطل، فنصر الله رسوله، صلى الله عليه وسلم ، ومن معه على أعدائهم رغم قلة عددهم مقارنة بعدد عدوهم.

وقد سطر القرآن الكريم بعض أحداث تلك المعركة المهمة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّة فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلآئِكَةِ مُنزَلِين * بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِين".

وانتهت غزوة بدر بالنصر المُؤزَّر للمسلمين، والهزيمة الساحقة للمشركين، قال تعالى: «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّـهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، وقد سمّى الله يوم بدر بيوم الفرقان، وذلك في قوله: «يَومَ الفُرقانِ يَومَ التَقَى الجَمعانِ»؛ لأنّه فرّق فيه بين الحقّ والباطل.

العالمي الصوفية ينظم احتفال ديني مناسبة غزوة بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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