الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيتيدا» تعلن انطلاق دورة جديدة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية

ايتيدا
ايتيدا

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية.

 يستهدف البرنامج رواد الأعمال والمبتكرين من الفرق والشركات الناشئة، ممن لديهم خطط عمل ونماذج عمل أولية حيث يقدم المركز للفرق الفائزة الدعم المادي والعديد من الخدمات العينية والاستشارية.

وحدد المركز يوم 23 أبريل 2022، موعدًا نهائيًا للتقدم للبرنامج، والذي يحصل من خلاله المستفيدين على الدعم والعديد من الخدمات، والتي تتضمن دعم نقدي بقيمة 60 ألف جنيه، وخدمات عينية تقدر بقيمة 120 ألف جنيه، من ضمنها مساحة عمل بحاضنة المركز سواء بالقرية الذكية أو جامعة أسيوط. كما يتيح البرنامج فرص للمشاركة في المعارض والفعاليات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية المقدمة من الشركات العالمية مثل “Amazon - Microsoft”.

كما يوفر البرنامج نخبة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات عمل الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج، وفرصة للتواصل ما بين الشركات الناشئة الملتحقة والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

ويوفر البرنامج نموذجان من الاحتضان: الاحتضان الافتراضي (يشمل على جميع خدمات البرنامج بدون إتاحة مقر للشركة الناشئة) والاحتضان الشامل (يشمل جميع خدمات البرنامج بالإضافة الى إتاحة مقر للعمل بأحد مقري المركز بالقرية الذكية ومركز جامعة أسيوط).

ويستقبل البرنامج طلبات التقديم من رواد الأعمال والشركات الناشئة على مدار العام من خلال موقع المركز (www.tiec.gov.eg/startit) ومن خلال مسابقة "StartIT" حيث يتم احتضان الفرق والشركات الناشئة لمدة عام من أجل دعمهم والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج.

ويشهد قطاع الشركات الناشئة في مصر ازدهارًا ونموًا ملحوظا خلال الأعوام الاخيرة مع انتشار الفكر الريادي والمبتكر اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتميز مصر باستحواذها على اعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة بنسبة 77٪، بما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي وصناديق رأس المال المخاطر العالمية في مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية.

 

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اعلن مركز الإبداع التكنولوجي ريادة الأعمال تيك يئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا فتح باب التقدم برنامج الحاضنات التكنولوجية StartIT

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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