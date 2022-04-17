أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «الشباب والرياضة» و«بهية»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بشأن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي على مستوى الجمهورية.

ووقع البروتوكول اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلاً عن الوزارة، وجيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية يهدف إلى التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري.

وتعتبر المرأة المصرية هي عماد المجتمع لذلك سيتم عمل ندوات توعوية في العديد من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتوعية بسرطان الثدي، وايضا من المقرر أن يتم توفير خدمة الكشف المبكر المجاني عن سرطان الثدي بالتنسيق مع مؤسسة بهية.