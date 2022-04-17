الأحد 17 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «الشباب والرياضة» و«بهية»

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بشأن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي على مستوى الجمهورية.

ووقع البروتوكول اللواء إسماعيل الفار، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلاً عن الوزارة، وجيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية يهدف إلى التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري.

وتعتبر المرأة المصرية هي عماد المجتمع لذلك سيتم عمل ندوات توعوية في العديد من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتوعية بسرطان الثدي، وايضا من المقرر أن يتم توفير خدمة الكشف المبكر المجاني عن سرطان الثدي بالتنسيق مع مؤسسة بهية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

الأكثر قراءة

«التجارة والصناعة» توضح حقيقة إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية

أحداث النهاردة| الحكومة تستهدف 100 مليار دولار صادرات وتوفيق أوضاع 122 شركة

«العائدون».. كيف فضح المسلسل خطة داعش الإرهابية فى المنطقة؟

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

من 70 لـ450.. أسعار كعك العيد 2022 فى المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية

مشروع قانون بالبرلمان لإلزام المواطنين بـ«الأخلاق النبيلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

حسين دعسة

هناك غيمة سوداء تعاند كل محاولات التهدئة: الوصاية الهاشمية ضمانة أمن القدس

محمد المعتصم

الفارق بين أبوالفتوح وأبوإسماعيل

د.أحمد الخميسى

الأدب والرؤية الفكرية

د. منى حلمى

الوطنية

ماجد حبته

بريطانيا ليست دائمًا مفتوحة

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

صور

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جمهور الأهلى يشعل المدرجات قبل مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية ترفض مخطط بينيت.. وتدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى

إصابة 17 فلسطينيًا فى اشتباكات مع الاحتلال بباحة المسجد الأقصى

المستوطنون يتدفقون على المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى