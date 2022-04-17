الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى حادثى تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الأحد، 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق «مصر- الإسماعيلية» الصحراوي، أمام مصنع بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي «بلبيس- العاشر من رمضان»، في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

مستشفى لشرقية جروح حادثى تصادم مدينة العاشر من رمضان

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