موعد ليلة القدر فى رمضان 2022 وبداية الليالي الوترية

تزايد البحث خلال هذه الأيام، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن موعد ليلة القدر فى شهر رمضان 2022 هذا العام، حيث يبحث الكثيرين عن موعد هذه الليلة المباركة التى ينتظرها ملايين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، من أجل التضرع واللجوء إلى المولى سبحانه وتعالى، لكى يغفر الذنوب ويستر العيوب.

موعد ليلة القدر فى رمضان 2022

وشهد موقع البحث جوجل تردد ملايين المتابعين، الذين يبحثون عن موعد ليلة القدر والتى تكون على أقصى تقدير فى العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يكثف المسلمين من الدعاء خلال شهر رمضان حتى يكتب لهم المولى سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة.

وينتظر جموع المسلمين ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان خاصة في الليالي الوترية، ولم يطلع أحدا على موعد ليلة القدر 2022 وحجبت عن المسلمين بسبب مشاحنة.

موعد تحري ليلة القدر

تبدأ الليالي الوترية في شهر رمضان المبارك من مغرب يوم الخميس الموافق الـ21 من شهر أبريل - 20 رمضان المبارك.

ووضعت دار الإفتاء روشته شرعية لإحياء ليلة القدر 2022 ناصحة بضرورة التيقَّن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا، كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك، والإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد المُلِحُّ بالدعاء، واستغفر الله عز وجل من كل ذنب ارتكبته واسأله أن يعفو عنك، وأكثرْ من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه، وأكثرْ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورددْ: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

الدعاء فى ليلة القدر 2022

ونوهت بأنه لا بد من الإكثار من طلب العتق من النار، والدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال، وأيضًا الدعاء بقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، والدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

ولفتت إلى ضرورة قراءة ما تيسر من القرآن، منوهة بأن إحياء ليلة القدر 2022 ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط، مشيرة إلى أنه لا بد من شكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة، مختتمة نصائحها: «لا تنسَ أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع فالصدقة لها أجر عظيم».