ماذا طلب محافظ الدقهلية من رؤساء المراكز بشأن «حياة كريمة» و«ملفات التقنين»؟

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وماتشهده مصر من تطوير وتنمية شاملة في كافة القطاعات الخدمية، هي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، بإطلاق العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين، وفي مقدمتها «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ لاجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، بعد الحركة الجديدة للقيادات المحلية.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تدبير باقي الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمراكز المنزلة وأجا وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين.

كما وجه بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، والإنجاز في هذا الملف لإرضاء المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش على منافذ بيع السلع؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مناسبة الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي بكل حزم للمخالفين، ومتابعة الاستعداد لموسم حصاد القمح والجاهزية الكاملة لجميع الصوامع والشون لاستقبال القمح من الموردين بنطاق المحافظة.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتغيرات المكانية غير القانونية وسرعة إزالتها بكافة المدن والقرى في المهد، مؤكدًا التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذًا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار إلى ضرورة دفع العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

واختتم:"نعمل جميعا كفريق واحد من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين ووصول الخدمات لهم في القطاعات المختلفة"، لافتًا إلى ضرورة وجود علاقات طيبة واحترام متبادل مع النواب بالمحافظة؛ لدفع العمل وتحقيق مصالح المواطنين وفقا للقانون وبما يحقق الصالح العام.