الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتنفيذ الاتفاقيات مع الأردن ولبنان.. مصادر بـ«البترول»: رفع كفاءة خط الغاز العربي

طارق الملا
طارق الملا

كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه يجري رفع كفاءة  خط الغاز العربي لدول لبنان والأردن تمهيدا لتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها، خلال الأسبوع الماضي بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و و وزير الاستثمار الأردني وزير الطاقة والمياه اللبناني.

وتسعى الدول العربية وعلى رأسها الأردن ولبنان، للاستفادة من خبرات مصر في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وذلك من خلال عقد  لقاءات مع وزير البترول والثروة المعدنية.

 كان  المهندس طارق الملا قد استقبل، الثلاثاء الماضي، المهندس خيري عمرو وزير الاستثمار الأردني للاتفاق على تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى داخل الأردن بخبرات مصرية، من خلال شركات قطاع البترول المتخصصة، ومن المقرر البدء في تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2022.

كما استقبل "الملا"، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني وذلك لبحث واستعراض بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، وذلك بعد حصول لبنان على التأمين التمويل اللازم من البنك الدولي، وخلال الاجتماعات أكد الوزراء الأردني واللبناني على أهمية مشاركة مصر بخبراتها الطويلة في تنفيذ المشروعات بالأردن وتصدير الغاز للبنان.

الدول العربية وزير البترول وزير الاستثمار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا توصيل الغاز المنتجات البترولية الموانئ المصرية

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